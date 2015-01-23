Филировка волос (36 фото) – универсальное решение для красивой прически

Филирование является достаточно популярной парикмахерской процедурой, призванной решить ряд проблем, связанных с недостаточным объемом, сечением кончиков или слишком густыми локонами. Прикорневая филировка волос, филирование концов и длины – наиболее распространенные процедуры, предполагаемые использование филировочных ночниц или бритвы, которая в руках опытного мастера становится орудием красоты.



Отвечаем на вопрос, когда нужно прореживание

Функция филировки волос вызывает немало споров и обрела плотные ряды тех, кто является ее приверженцем и противником.

Однако стоит отметить, что в некоторых случаях процедура является необходимостью и не может быть заменена иным методом.

Без прореживания не обойтись при создании короткой стрижки, требующей правильного распределения объема локонов.

Филирование облегчает прическу и подчеркивает текстуру прядей. Прореживание смоделированной формы позволяет стрижке долго сохраняться в неизменном виде.

Филированию подлежат густые и толстые волосы.

Для выполнения данной процедуры на тонких локонах позволительно использовать только специальные ножницы.

Обратите внимание! Истонченные и ослабленные волосы не филируют, поскольку это наносит им еще больше вреда.

В зависимости от того, для чего нужна процедура, используют специальные, простые парикмахерские ножницы или бритву.

Виды филирования и их функции

В парикмахерской практике широко используется три вида прореживания:

прикорневое,

по всей длине,

только концов.

Бой за объем

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Прикорневое филирование используется на тонких локонах и способствует приданию прическе дополнительного объема. Филировка длинных волос у корней создает массу коротеньких волосинок, которые не позволяют остальным локонам плотно прилегать к голове. Прикорневое прореживание густых волос уменьшает их объем и создается эффект отдельно уложенных прядей. Такая разновидность противопоказана тонким кудрям.

Мастер выстригает по всей голове под корень отдельные волоски. Ширина диагональных полосок может варьироваться в пределах от 3 до 5 сантиметров. В большинстве случаев расстояние между полосками составляет 1–1,5 сантиметра. Из всего парикмахерского арсенала прикорневая филировка на длинные волосы выполняется только при участии ножниц и расчески.

Цель – четкие линии и легкая укладка

Что дает филировка по всей длине? Конечно же, это четкость линий прически и простота ее укладки, в случае выполнения своими руками.

Различные виды филировки волос позволяют зрительно корректировать форму лица, отвлекая внимание от некоторых его участков.

Данный вид прореживания прядей имеет несколько подвидов, среди которых:

«Рваные волосы» , представляющие собой горизонтальный срез натянутой прядки волос.

, представляющие собой горизонтальный срез натянутой прядки волос. Слайсинг — филировка по натянутой пряди от самого корня к кончикам.

— филировка по натянутой пряди от самого корня к кончикам. Муш — скользящий срез, выполненный сверху вниз в виде полукруга. Такое прореживание позволяет локонам делиться на отдельные прядки и загибаться вверх.

Слайсинг или скользящий срез предполагает выполнение длинного овала в сечении волосков. В результате короткие и длинные локоны становятся послушными и привлекательно укладываются.

Несложные манипуляции позволяют создать еще более выразительную стрижку. Инструкция предполагает частичное внедрение слайсинга, например, при создании «рваной» челки.

Обратите внимание! Получить желанный результат можно только при условии использования хорошо заточенных ножниц, лишенных малейших зазубрин. Кроме того, помните, что процедура выполняется на слегка влажные локоны.

Филировку начинайте, оттягивая прядку пальцами левой руки. С помощью полураскрытых полотен ножниц захватите прядь, ножницы мягко и медленно начинайте продвигать от корней до концов.

Выполнять процедуру необходимо по направлению стрижки. Закрывать или смещать полотна ножниц нельзя, поскольку велика вероятность отрезать или порезать прядь. Инструмент должен находиться в статическом состоянии.

Слайсинг легко реализуется как на длинных, так и на коротких локонах. Если же вы являетесь обладательницей не слишком длинных волос, обратите внимание на то, что одно полотно ножниц обязательно должно касаться кожи головы.

Слайсинг станет надежным помощником при создании стрижки-лесенки и направит пряди в зоне лица. Для этого прореживание выполняется с внутренней стороны прядей.

Технику «муш» используют для текстурирования отдельных элементов стрижки. Особенность данного прореживания заключается в том, что локоны после процедуры разделяются на пряди и понемногу загибаются вверх.

Борьба с посеченными кончиками

Филировка кончиков волос помогает не только избавиться от сечения, не принося в жертву длину, но и создать мягкую линию окантовки (узнайте здесь, что делать, если обламываются волосы).

Виды филировки кончиков:

Пойнтинг . Выполняется под углом 90° кончиками обычных ножниц.

. Выполняется под углом 90° кончиками обычных ножниц. Пойнткат . Стрижка в виде точечного среза кончиками ножниц, которые располагаются перпендикулярно прядкам.

. Стрижка в виде точечного среза кончиками ножниц, которые располагаются перпендикулярно прядкам. Пикетаж. Стрижки «над расческой», при реализации которой волосы подчесываются против роста, а пряди, выступающие сквозь прорези, филируют под углом 45°.

Вывод

Филировка – универсальный метод создания прически, которая подчеркнет вашу индивидуальность и привлекательность. Видео в этой статье расскажет обо всех тонкостях процедуры и ее преимуществах (см.также статью «Балаяж волос – современная техника окрашивания»).

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